Calcio Promozione – Sporting, un novembre d’oro. Puricella: “Ma l’obiettivo resta la salvezza”

GOITO Terza vittoria di fila e quarto risultato utile consecutivo per lo Sporting Club, che a novembre ha letteralmente scalato la classifica ad ampie falcate. A Travagliato, nell’ultimo turno di campionato, i goitesi hanno battuto 1-0 i padroni di casa grazie alla rete decisiva di Mattia Puricella nella ripresa. «All’inizio abbiamo sofferto – afferma l’attaccante – . Ma siamo stati bravi a sfruttare una delle poche occasioni avute. Nella ripresa, subito dopo la rete abbiamo difeso tutti uniti e compatti, senza concedere troppe occasioni agli avversari. La vittoria rispecchia quanto successo in campo. Il Travagliato ha avuto le sue chance, ma a differenza nostra non è riuscito a sfruttarle al meglio». Grazie al gol vittoria, il classe 2007 è salito a quota 2 reti. La prima arrivò alla quarta giornata a Calcinato, anche lì decisiva, però per il pari nell’1-1 finale. «Beduschi ha battuto la punizione sul secondo palo e un loro difensore la colpita, costringendo il portiere alla respinta corta. La palla mi è finita sui piedi e da due passi l’ho insaccata in rete. La dedico a mio padre che mi viene sempre a vedere, e a tutta la mia famiglia». Il trend positivo delle ultime gare ha permesso alla squadra di mister Andrea Bellini di risalire la china fino al quinto posto con 18 punti, in piena zona play off. «Inizialmente siamo partiti con il freno a mano tirato – spiega – . Il gruppo è nuovo e dovevamo trovare le giuste misure e la giusta alchimia tra di noi. Adesso però speriamo di continuare così. Migliorare si può sempre, ma penso che stiamo facendo un ottimo percorso sia in campionato, che di crescita. Il nostro obiettivo è la salvezza, la classifica non la guardiamo; preferiamo pensare domenica per domenica. Personalmente sono contento perché non mi aspettavo di giocare così tanto. Quando scendo in campo do sempre il massimo. Spero anche io di continuare così, nonostante momenti in cui potevo fare di più e meglio. La nostra forza è il gruppo: tutti insieme abbiamo affrontato partite in cui c’era da soffrire, come a Travagliato, riuscendo poi a portare a casa la vittoria». «Mister Bellini – conclude Puricella – ci trasmette la sua carica, e questo ci aiuta molto in partita. La Promozione è un campionato tosto; questa è la mia prima esperienza, come per diversi altri giocatori dello Sporting. Il salto si sente, ma cerchiamo sempre di fare del nostro meglio». Domenica a Goito arriva il Valcalepio, terzultimo e affamato di punti: «All’inizio anche noi eravamo nella loro situazione. Ma ripeto, speriamo di allungare la striscia positiva. Personalmente invece vorrei essere più utile possibile alla squadra e migliorare, poi si vedrà strada facendo».