Calcio serie B – Cresce il popolo degli abbonati. In sei giorni staccate 1753 tessere

Mantova Giorno dopo giorno sale la febbre tra i supporters biancorossi per vedere il Mantova in Serie B. Al sesto giorno gli abbonamenti sottoscritti hanno sfiorata quota 2000, per la precisione sono state staccate 1753 tessere. Un andamento in linea con le aspettative di questa prima fase riservata alle sole prelazioni (vecchi abbonati) che proseguirà fino al 20 luglio. Ricordiamo che è possibile abbonarsi presso il Mantova Point di viale Te, aperto dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19; o al Gimme Five di piazza Virgiliana. I vecchi abbonati hanno diritto a prezzi scontati e al posto dello scorso anno. Per quanto riguarda la vendita libera, invece, comincerà il 22 luglio ed è qui che si potranno acquistare le tessere per i distinti e per le poltronissime. Fino ad allora solo i vecchi abbonati potranno far salire il contatore, ma se i numeri sono questi, le 6000 tessere ipotizzate dalla società non sembrano più un’utopia.