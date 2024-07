Calcio Serie B – Mantova, Botturi benedice il calendario: “Bello cominciare con un derby”

MANTOVA «Noi guardiamo tutte dal basso verso l’alto». Esordisce così il dt del Mantova Christian Botturi (nella foto) nel commentare il calendario dei biancorossi. «Premesso ciò – continua – devo dire che è bello partire così, col botto. Quello con la Reggiana è un derby che esalta i tifosi e ci permetterà subito di capire quanto valiamo. Non ci metteremo molto ad entrare nel clima della B». Ma c’è un altro match che Botturi ha cerchiato in rosso sul calendario: «È quello col Cosenza del 24 agosto. Perchè sarà la nostra prima partita in casa, in un Martelli rimesso a nuovo dopo tanti anni. Gli sforzi del Comune e del presidente Piccoli meritano un contesto e una partecipazione all’altezza. Penso che il tifoso mantovano debba vivere questa occasione come una sorta di festa popolare».