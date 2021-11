Pallavolo serie B1 f – Porto ingaggia l’opposto Giardini

PORTO Katileny Giardini, classe 1998 e ruolo opposto, ma può giocare anche da martello o centrale, è una nuova atleta dell’Euromontaggi. Arriva dal Vivigas Arena Castel d’Azzano, avversario nel girone C della B1 delle virgiliane, e in precedenza ha giocato nel Fruvit Santa Maria Maddalena, squadra rodigina, e con le veronesi del Cavaion. E’ il primo tassello dal mercato di “riparazione” per il team di Biagio Marone e Cristian Luppi. Ma non è finita, perchè manca sempre una centrale di peso. Interessava Sara Angelini, che da poco era stata lasciata libera da Altino, altro club di A2, ma ha raggiunto proprio ieri l’accordo con il Cbl Costa Volpino, altra compagine che gioca in B1. Giardini sarà a disposizione per il derby di sabato prossimo a Volta Mantovana contro la Nardi di Marco Breviglieri e dell’ex Leonardo Camarini. Il Volta schiera tante ex Porto: Galliero, Guarnieri, Maghenzani e Oriente e guida il campionato assieme al Castel d’Azzano. Porto dal canto suo ha sino ad ora racimolato sei punti, ha perso le ultime due partite, a Castelfranco Veneto col Duetti e in casa col San Donà di Piave al tie-break, e in casa finora non ha mai vinto.

«Ce la giochiamo con tutti e cerchiamo sempre di fare punti – afferma coach Marone – Integriamo il roster con Giardini, augurandoci che arrivi la centrale che dia esperienza alla squadra. Dobbiamo pensare a preparare al meglio il derby. D’accordo che queste sfide sfuggono al pronostico, ma Volta parte con tutti i favori. Affrontiamo una squadra esperta, partita con l’intento di puntare alla promozione in A2, mentre noi come obiettivo abbiamo la salvezza. Cercheremo di fare la nostra gara: sappiamo che è dura strappare punti ma è importante provarci».