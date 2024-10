Calcio Serie B – Il Mantova acciuffa il Brescia nel finale (1-1)

MANTOVA Pareggio pesante del Mantova, che al Martelli acciuffa il Brescia nel finale. Dopo un primo tempo divertente e ricco di occasioni, i biancorossi subiscono il gol degli ospiti a inizio ripresa per merito di Borrelli. Il Mantova non demorde e, grazie ai cambi di Possanzini (nel frattempo espulso per proteste) raggiunge il pari con Debenedetti dopo il doppio palo su punizione di Galuppini. Ora il campionato va in sosta. Si ricomincia domenica 20 ottobre con il Mantova di scena a Carrara contro la Carrarese (ore 15).

La cronaca

Buon pomeriggio dallo stadio Danilo Martelli. Dopo il passo falso di Cesena, il Mantova torna tra le mura amiche dove finora ha sempre vinto. Ma l’avversario odierno si presenta davvero ostico: è l’ambizioso Brescia, reduce dalla vittoria sulla Cremonese. Tantissimi gli ex su sponda biancorossa, a partire da mister Possanzini. Vi terremo aggiornati sulla partita in tempo reale. Restate connessi!

MANTOVA-BRESCIA 1-1

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Maggioni (80′ Aramu), Brignani, Redolfi, Bani; Artioli (75′ Wieser), Trimboli; Bragantini (46′ Galuppini), Mancuso, Ruocco (75′ Fiori); Mensah (80′ Debenedetti). A disp.: Sonzogni, Solini, Burrai, Fedel, Muroni, Cella, De Maio. All.: Possanzini.

BRESCIA (3-5-2): Lezzerini; Jallow, Adorni, Cistana; Dickmann, Verreth (78′ Paghera), Bisoli (32′ Fogliata), Olzer (46′ Galazzi), Besaggio (46′ Corrado); Juric, Borrelli (72′ Moncini). A disp.: Andrenacci, Calvani, Bjarnason, Bianchi, Nuamah, Bertagnoli, Papetti. All.: Maran.

ARBITRO: Michael Fabbri di Ravenna (assistenti: Di Gioia di Nola e Biffi di Treviglio; addetto al Var: Serra di Torino)

RETI: 49′ Borrelli, 82′ Debenedetti

NOTE: Espulso al 61′ Possanzini (allenatore del Mantova) per proteste. Ammoniti: Adorni, Trimboli, Dickmann. Calci d’angolo: 4-3. Recupero: 1′ + 4′

Secondo tempo

95′ Finisce qui.

92′ Proteste per un presunto fallo su Fiori al limite dell’area.

91′ Nulla di fatto sull’insidiosa punizione per il Brescia nata dal fallo di Trimboli su Moncini.

90′ Quattro minuti di recupero.

90′ Trimboli ferma Moncini lanciato a rete. Fallo e ammonizione,

87′ Finale vibrante. Ora il Mantova crede nella vittoria.

86′ Mantova ancora in avanti!! Stavolta l’occasione è per Fiori che impegna Lezzerini con un diagonale.

82′ Pareggio del Mantova!!!!!!!!!!!!!! Punizione di Galuppini che colpisce entrambi i pali, la palla arriva a Debenedetti che la spinge in rete a porta vuota.

80′ Ultimi due cambi per il Mantova: entrano Debenedetti ed Aramu al posto di Mensah e Maggioni.

75′ Doppio cambio nel Mantova: entrano Wieser e Fiori al posto di Artioli e Ruocco.

75′ Occasionissima Mantova con Bani che da posizione favorevole spara addosso al portiere.

73′ Rasoiata fuori misura di Mancuso. Il Mantova continua ad attaccare, ma non crea reali pericoli.

71′ Occasione Mantova con Redolfi di testa: palla potente ma centrale.

67′ Colpo di testa centrale di Mancuso. Lezzerini blocca.

64′ Adorni è il primo ammonito del match. Ripresa più nervosa rispetto al primo tempo.

62′ Il gioco riprende, mentre a dirigere le operazioni sulla panchina biancorossa ora sarà Massolini.

60′ Borrelli colpito duro. Proteste del Mantova, ne fa le spese Possanzini che viene espulso.

58′ Ancora una conclusione di Galuppini deviata in corner. Dalla bandierina traversone basso di Artioli, nessun pericolo per la difesa bresciana.

56′ Ripartenza del Mantova che si conclude con un tiraccio di Galuppini abbondantemente alto.

49′ Brescia in vantaggio con Borrelli. L’attaccante bresciano si libera di Redolfi e avanza indisturbato fino all’area biancorossa da dove lascia partire un rasoterra angolato che beffa Festa.

46′ Ben tre cambi nell’intervallo. Uno riguarda il Mantova: Galuppini al posto di Bragantini. Gli altri due il Brescia: fuori Olzer e Besaggio, dentro Galazzi e Corrado.

Primo tempo

45′ + 1′ Squadre al riposo.

45′ L’arbitro concede un minuto di recupero.

43′ Mantova in avanti con un cross di Redolfi troppo sul portiere. Ma i biancorossi insistono.

36′ L’arbitro Fabbri redarguisce Possanzini che reclamava un’ammonizione per Verreth.

32′ Bisoli, colpito alla spalla, non ce la fa a proseguire. Al suo posto entra Fogliata.

30′ Bisoli a terra. Gioco fermo per prestare soccorso al giocatore bresciano.

29′ Occasione Mantova! Palla a spiovere in area sugli sviluppi di un corner, uscita di Lezzerini, la palla arriva a Mancuso che dal vertice sinistro dell’area cerca invano l’incrocio. Palla fuori.

27′ Ritmi più bassi in questa fase del match. Le due squadre ragionano senza esporsi troppo.

26′ Festa anticipa in uscita Juric, lanciato in profondità.

24′ Angolo per il Brescia. Sul traversone si eleva Borrelli ma colpisce male di testa, palla a lato.

23′ Ancora Mantova: Artioli passa a Trimboli che si aggiusta la palla e scarica da 30 metri un rasoterra debole e centrale. Nessun problema per Lezzerini.

17′ Amnesia di Brignani che si fa soffiare palla in area da Borrelli. Per fortuna l’attaccante bresciano non ne approfitta e l’azione sfuma.

16′ Grande azione del Mantova!! Cross di Maggioni e colpo di testa di Mensah da posizione favorevolissima, ma colpisce debole e centrale.

15′ Punizione battuta da Olzer, Festa si distende per deviarla, la palla arriva a Borrelli che manda fuori ma l’azione era già stata fermata per fuorigioco.

14′ Partenza convincente del Mantova, ma ora c’è un calcio di punizione per il Brescia da 30 metri.

10′ Occasionissima Mantova!!! Cross di Trimboli, colpo di testa di Mensah sul palo, la palla arriva a Ruocco che a due passi dalla porta manda incredibilmente fuori.

7′ Ancora Mantova in avanti: Trimboli per Mancuso, cross sul secondo palo e “ciccata” di Ruocco. Palla fuori.

6′ Il Brescia risponde con Olzer che con un tiro a giro sfiora la traversa.

4′ Occasione Mantova!!! Passaggi prolungati, la palla arriva ad Artioli che scarica un rasoterra a fil di palo.

2′ Primo corner del match: lo batte il Brescia, nulla di fatto dalla bandierina.

Pre-gara

Il Brescia batte il calcio d’inizio. Si comincia.

Minuto di raccoglimento in memoria del presidente della Federgolf Franco Chimenti, recentemente scomparso

Applausi per Possanzini. Squadre in campo: Mantova in maglia bianca con banda rossa, Brescia in blu scuro con la “V” color oro sul petto.

“Mantova riabbraccia Brescia e la sua gente”: così recita lo striscione esposto in curva Te.

Il Martelli si sta riempiendo. Curve e tribuna centrale esaurite, anche i distinti offrono un bel colpo d’occhio. Ricordiamo che le due tifoserie sono gemellate.

Possanzini schiera per la prima volta dall’inizio Mancuso e Mensah, mentre a sostituire Burrai sarà Artioli.

Giornata nuvolosa ma temperatura gradevole. Squadre in campo per il riscaldamento. Imprevisto dell’ultima ora per il Mantova che, oltre agli annunciati Radaelli e Panizzi, perde Burrai vittima di un risentimento muscolare.