Pallavolo serie A2 f – Vbc, esordio amaro con Macerata al PalaRadi

Casalmaggiore Esordio con sconfitta per la Vb Casalmaggiore nel campionato di A2. Opposta alla forte Balducci Macerata, la formazione di Bruno Napolitano si è arresa dopo un’ora e venti di gioco ad una delle candidate al salto di categoria. Vigilia tormentata per le rosa alle prese con un paio di defezioni e tanti lavori in corso dopo un’estate difficile e la rosa assemblata all’ultimo. Macerata si è imposta 3-0 (25-14, 25-14, 25, 19) senza troppi patemi, in virtù di una manifesta superiorità in ogni fondamentale e in difficoltà solo nella prima metà del secondo set. Rosa in sofferenza soprattutto in ricezione e con problemi in attacco dove la palla faceva fatica a trovare il terreno avversario, fatta eccezione per Montano. Al di là del valore dell’avversario, come ha sottolineato Giulia Pincerato, capitano della Vbc, c’è ancora molto da lavorare sul piano tecnico e anche mentale. Per la prima di campionato al PalaRadi era presente un buon numero di spettatori nonostante l’ A1 venisse a mancare dopo tanti anni. Per quanto concerne l’esordio, la differenza di valori come detto è stata netta almeno in due set su tre. Onore a Macerata e Casalmaggiore rivedibile in altre occasioni con squadre magari più alla sua portata.

Vbc Casalmaggiore-Balducchi Macerata 0-3 (14-25/19-25/14-25)

Casalmaggiore: Pincerato (K) 3, Montano 13, Nwokoye 3, Perletti 1, Costagli 2, Nosella 6, Faraone (L), Ribechi, . Non entrate: Bianchi (L), Cantoni, Marku, Grbavica, Dalla Rosa. All. Napolitano-Beccari

Macerata: Bonelli 1, De Cortes 9, Caruso 10, Mazzon 11, Fiesoli (K) 13, Battista 8, Bresciani (L), Morandini, Sanguigni. Non entrate: Orlandi, Bulaich, Braida. All. Lionetti-Martinelli

Durata set: 21′, 23′, 21′. Tot: 65′

Spettatori: 622