Casalromano, ok al protocollo d’intesa per la transizione ecologica del Chiese

Casalromano È stato approvato a Casalromano il protocollo d’intesa propedeutico alla promozione e definizione di un accordo quadro tematico di sviluppo territoriale (AQST) per la transizione ecologica dell’area Oglio Po Chiese. Il territorio dell’Area Oglio Po Chiese comprende quaranta Comuni territorialmente contigui e omogenei nell’area cremonese e mantovana, che presentano dinamiche demografiche e caratteristiche socio-economiche simili, segnate da costante invecchiamento della popolazione con conseguente cambiamento delle strutture familiari, depauperamento del tessuto imprenditoriale locale e gap infrastrutturale, sia materiale che immateriale, ma anche ricche di potenzialità naturalistiche, ambientali ed enogastronomiche. L’intesa nasce dalla consapevolezza degli attori locali e di Regione Lombardia che, per contrastare lo spopolamento dell’area, sia necessario intervenire, investendo sulla promozione e sulla tutela della ricchezza del territorio e delle comunità locali, valorizzandone le risorse naturali e culturali, creando nuovi circuiti occupazionali e nuove opportunità soprattutto per la popolazione più giovane. La Regione infatti, nella volontà di valorizzare le risorse locali sociali, economiche, ambientali, culturali attraverso la messa a sistema di interventi coordinati in tema di sviluppo sostenibile finalizzati a superare la fragilità territoriale, intende procedere nel percorso propedeutico alla promozione e definizione di un Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale tematico, in prima applicazione che richiama la nuova disciplina regionale in materia di programmazione negoziata riferita all’AQST. Ritenendo che quest’ultimo rappresenti lo strumento di programmazione negoziata più adatto ad attuare un programma di interventi condiviso, frutto di un partenariato basato sull’ascolto e sulla condivisione e considerata la finalità di condivisione da parte degli enti aderenti di una visione strategica finalizzata alla rivitalizzazione dell’Area Oglio Po Chiese, aumentandone l’attrattività e migliorandone i servizi essenziali, il Comune ha deliberato e approvato lo schema del protocollo d’intesa e il documento di sintesi del contesto socioeconomico e definizione della strategia d’area, propedeutico alla promozione e definizione di un accordo quadro tematico di sviluppo territoriale (AQST) per la transizione ecologica dell’Area Oglio Po Chiese, tra Regione Lombardia, Provincia di Cremona, Provincia di Mantova, 40 Comuni dell’Area Oglio Po Chiese, Gal Oglio Po, Gal Terre di Po e Parco Regionale Oglio Sud.