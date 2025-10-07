Calcio Serie B – Mantova, la riscossa parte dal vivaio. Fioretto: “Risultati di spessore, stiamo ingranando”

Mantova Weekend da applausi per il settore giovanile del Mantova. Primavera, Under 17 e 15 hanno ottenuto i loro primi successi stagionali. I ragazzi di mister Graziani si sono imposti sull’Alcione Milano, mentre Allievi e Giovanissimi si sono messi in luce nei big match con Milan e Como. «Siamo molto contenti dei risultati ottenuti dal vivaio – afferma il responsabile del settore giovanile Marco Fioretto – . Le squadre si sono tolte delle belle soddisfazioni. La rosa della Primavera è molto, molto giovane rispetto alle avversarie. La maggior parte dei club schierano ragazzi più esperti e di un anno più grandi, mentre noi abbiamo molti 2008 e pochi 2007. La partenza non è stata delle migliori e con la Pro Patria è arrivata subito una sconfitta. Ma con Arzignano e Alcione i ragazzi si sono riscattati con buone prestazioni. Sono fiducioso e convinto possano risalire la classifica».

«Hanno fatto molto bene anche Under 17 e 15 – prosegue – due squadre rinnovate, che hanno ottenuto vittorie inaspettate e molto belle. Gli Allievi dell’Under 16 (sconfitti 4-0 a Como, ndr) invece stanno faticando. Il gruppo c’è ed è molto buono. Sono sicuro che riusciranno a risollevarsi poco alla volta».

«Sappiamo che gli alti e i bassi possono capitare – conclude Fioretto – . Abbiamo allestito delle squadre che sono in grado, anche se non con continuità, di lottare contro formazioni che sulla carta sono superiori. Ripeto, alla Primavera serve tempo per essere all’altezza delle altre. Alla lunga verrà fuori. Questi risultati ci danno un’ulteriore iniezione di fiducia. Speriamo possano arrivare altri successi così».