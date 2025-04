MANTOVA Ennesima iniziativa promossa dal presidente biancorosso Filippo Piccoli per riempire il Martelli: un mini abbonamento di 10 euro per assistere a Mantova-Cesena e Mantova-Carrarese, in programma rispettivamente giovedì 1 maggio (ore 15) e venerdì 9 (ore 20.30). Il prezzo è il medesimo per tribune (centrale e laterale) e distinti. I pacchetti saranno in vendita a partire da oggi (giovedì 24 aprile) su Ticketone e al Mantova Point.