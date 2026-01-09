Calcio serie B – Mantova, oggi e domani ultimi allenamenti a Veronello. Dubbi in ogni reparto

Mantova Ieri allenamento pomeridiano per il Mantova al Veronello Resort di Calmasino. Oggi e domani invece i biancorossi sosterranno le ultime due sedute mattutine in ritiro. Mister Modesto continua a studiare la formazione da schierare domenica (ore 15) al Martelli contro il Palermo. Per la 19esima giornata di Serie B, il tecnico biancorosso dovrà fare a meno degli infortunati Bonfanti e Mantovani, oltre che dello squalificato Radaelli. Rientrerà dopo il turno di stop per cumulo di ammonizioni scontato a Carrara, il centrocampista Trimboli.

Dubbi in ogni reparto: in porta toccherà al nuovo arrivato Bardi, mentre in difesa Castellini-Cella e Bani sono gli indiziati principali a partire titolari. Sugli esterni, Maggioni verrà schierato a destra, mentre a sinistra si giocano la maglia Fiori e Caprini. In mezzo al fianco di Trimboli è ballottaggio a quattro: Wieser, Paoletti, Artioli e Zuccon. In attacco dietro a Mancuso, insidiato da Mensah, spazio a Falletti e Ruocco con Bragantini e Marras che scalpitano.