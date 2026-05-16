Calcio Serie B – Mantova, patron Piccoli blinda Modesto. Marani allo scouting, ritiro a Sirmione

MANTOVA Indiscrezioni confermate: Fabio Brutti sarà il nuovo direttore sportivo del Mantova. Leandro Rinaudo è stato sollevato dall’incarico dopo appena 6 mesi di permanenza in viale Te. Al suo nome, e a quello di Francesco Modesto, sarà per sempre associata la salvezza della squadra dopo una prima parte di stagione a dir poco travagliata. L’origine del divorzio non va infatti ricercata nei risultati raggiunti sul campo dal dirigente palermitano, bensì nella volontà del presidente Filippo Piccoli di avviare un rinnovamento strutturale della società. Nello specifico: il direttore sportivo inteso non più come una figura centrale con ampi margini d’azione, ma come l’anello di una catena. L’obiettivo è quello di consolidare la società, attraverso dinamiche diverse e una progettualità “a lungo termine”. Da qui l’inserimento di una figura come quella di Brutti, dotato di competenze sia sportive che manageriali. Sul primo fronte, il neo ds biancorosso può esibire la prodigiosa ascesa del Caldiero Terme, che lui in pochi anni ha portato dalla Promozione alla Serie C; ma anche la scoperta/valorizzazione di giocatori come Marras e Bragantini. Qualcuno obietterà che non vanta esperienze in B. Ma va detto che Piccoli si è sempre affidato a dirigenti emergenti, prima Botturi e poi Rinaudo. E i risultati gli hanno dato ragione. Per quanto riguarda il fronte manageriale, Brutti può vantare anni di esperienza come responsabile vendite per l’Italia della EnerSys, azienda vicentina che opera nel settore dell’accumulo di energie e delle batterie. È legato a Piccoli da solida amicizia e stima reciproca.

Nel frattempo, emergono altri elementi sul Mantova che verrà. Modesto sarà l’allenatore: Piccoli in persona sta definendo gli ultimi dettagli su un contratto che il presidente vuole prolungare di almeno un paio d’anni. Verrà potenziata l’area scouting, altro perno centrale della “nuova” società: il responsabile sarà Gerardo Marani, mantovano, ex braccio destro di Sartori con esperienze al Chievo, all’Atalanta e al Bologna. Rinnovamento anche per lo staff medico, che non sarà più a capo nè di Marco Cassago (responsabile sanitario) nè di Antonio Zanini (attuale coordinatore). Smentite le voci di un contatto col ds dell’Arzignano Mattia Serafini, che voci di corridoio davano come possibile collaboratore di Brutti. Si profila invece un ritorno gradito: quello di Stefano Franchi, ex attaccante biancorosso, oggi team manager del Lumezzane. Ma il suo ruolo andrà ben definito, perchè l’intenzione di Piccoli è di tenere Nicola Marchesi.

Le ultime righe per il ritiro estivo. Dalla montagna si passa al lago: al centro sportivo del Rovizza Sirmione. Qui i biancorossi si alleneranno e disputeranno le amichevoli. Il quartier generale sarà il Relais Corte Cavalli di Ponti sul Mincio, come due anni fa. Da definire le date, orientativamente sarà la seconda settimana di luglio. Su questo e (tanto) altro attendiamo sviluppi.