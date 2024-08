Calcio Serie B – Verso Lecce-Mantova: virgiliani mai vittoriosi in Salento. E in Coppa non battono una squadra di A da 54 anni

Mantova Il Mantova non ha mai vinto a Lecce. Va detto che gli incroci con i salentini sono soltanto 6, tutti in Serie B nell’era Lori. Nelle tre gare disputate al Via del Mare, i biancorossi hanno racimolato soltanto un punto, nel maggio 2008. Due su tre, invece, le vittorie conquistate al Martelli, tra cui l’epico 4-0 del febbraio 2007, in una gara giocata a porte chiuse e con oltre mille tifosi mantovani a fare il tifo fuori dallo stadio.

Allargando lo sguardo, è interessante segnalare che il Mantova non batte una squadra di A (parliamo naturalmente di gare ufficiali) dal 28 maggio 1972, ultima giornata dell’ultimo campionato dell’Acm nella massima serie: 2-1 al Cagliari con doppietta di Petrini. In seguito, ovviamente, i virgiliani hanno potuto affrontare squadre di A soltanto in Coppa Italia, ma non sono mai riusciti a vincere. L’ultimo successo in Coppa contro un avversario del massimo campionato risale al 6 settembre 1970, 1-0 al Martelli contro il Varese con rigore di Blasig dopo 8 minuti. Ben 54 anni fa.