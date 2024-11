Calcio Serie B – Verso Mantova-Modena: tribuna centrale esaurita. Promozione per le partite di dicembre

MANTOVA Un altro settore dello stadio Martelli è andato esaurito in vista del match di sabato (ore 17.15) contro il Modena. Dopo le due curve, il sold out è arrivato per la tribuna centrale. Restano a disposizione tagliandi di tribuna laterale e distinti. Sono in vendita al Mantova Point, aperto oggi dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19; nei punti e sul sito di Ticketone. Ricordiamo che possono acquistarli solo i residenti di Mantova e provincia; e che è obbligatoria la Fidelity Card.

Nel frattempo, il Mantova ha promosso il “Christmas Pack”. Si tratta di un mini abbonamento per le tre gare casalinghe di dicembre, tutte in programma alle ore 15: Mantova-Pisa di sabato 7, Mantova-Frosinone di sabato 21, Mantova-Reggiana di domenica 29. Questi i prezzi: tribuna centrale 119 euro (ridotto 89), tribuna laterale nord/est 99 euro (ridotto 85), tribuna laterale sud/ovest 85 euro (ridotto 70), distinti 70 euro (ridotto 40). Il pacchetto, come l’abbonamento tradizionale, richiede la sottoscrizione di una Fidelity Card sulla quale poter essere caricato. È acquistabile on line su Ticketone oppure al Mantova Point.

A proposito di Mantova-Pisa, si ripresenteranno le stesse limitazioni adottate col Modena. L’Osservatorio ha infatti classificato il match “a rischio”, dunque: biglietti di tribuna e distinti ai soli residenti in Mantova e provincia; obbligo di Fidelity Card; incedibilità di tagliandi e abbonamenti; biglietti di Cisa ai soli residenti di Pisa e provincia con obbligo di Card; rafforzamento servizio steward.