Calcio Serie B: VIRTUS ENTELLA-MANTOVA 1-0 (aggiornamenti live)

CHIAVARI (Ge) Buon pomeriggio dallo stadio Enrico Sannazzari di Chiavari. Il campionato di Serie B riparte dopo la sosta e vede il Mantova di scena sul campo della neopromossa Entella. I biancorossi di Possanzini sono privi dell’infortunato Ruocco. L’Entella, allenato dall’emergente Chiappella, è imbattuto da quasi un anno e dispone dell’ex attaccante dell’Acm Debenedetti. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale.

VIRTUS ENTELLA-MANTOVA 1-0

VIRTUS ENTELLA (3-4-2-1): Colombi; Del Lungo, Tiritiello, Marconi; Mezzoni, Dalla Vecchia, Nichetti, Di Mario; Franzoni, Guiu; Fumagalli. A disp.: Del Frate, Rinaldini, Lipani, Bariti, Karic, Debenedetti, Parodi, Moretti, Ankeye, Benali, Boccadamo, Portanova. All: Chiappella.

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Radaelli, Mantovani (32′ Maggioni), Castellini, Bani; Wieser, Trimboli; Galuppini, Mancuso, Fiori; Bonfanti. A disp.: Andrenacci, Mullen, Mensah, Falletti, Fedel, Marras, Caprini, Paoletti, Majer, Pittino. All.: Possanzini.

ARBITRO: Claudio Allegretta di Molfetta (assistenti: Capallo di Napoli e Niedda di Ozieri; addetto al Var: Giua di Olbia).

RETI: 7′ Tiritiello.

NOTE: Ammonito: Franzoni, Fumagalli. Calci d’angolo: 2-1. Recupero: 2′.

Secondo Tempo

46′ Inizia la ripresa. Mantova che attaccherà da sinistra a destra, l’Entella da destra a sinistra.

Primo Tempo

47′ Finisce qui il primo tempo. A tra poco per la ripresa.

46′ Il Mantova alza i giri del motore e spinge alla ricerca del pari. Botta sulla sinistra di Radaelli che Colombi respinge, poi Galuppini mira il primo palo. Ma l’estremo difensore è una saracinesca.

45′ Concessi 2′ di recupero dall’arbitro.

44′ Doppia occasione per il Mantova nel giro di pochi secondi: prima con il colpo di testa di Mancuso che si stampa sul palo e poi con la girata in area di Bonfanti che termina alta sopra la traversa.

43′ Prima azione pericolosa per il Mantova con Radaelli che, in mischia, calcia forte. Ma Colombi respinge.

42′ Altro regala della difesa dell’Acm. Castellini calibra male il passaggio e innesca il contropiede avversario. Maggioni salva in scivolata.

39′ Mantova che ci prova da calcio piazzato. Ma la punizione insidiosa di Castellini termina a lato di poco.

39′ Primo ammonito della gara: si tratta di Franzoni dell’Entella.

33′ Colpo di testa di Tiritiello da calcio d’angolo. Festa c’è e para

31′ Gara spezzettata. Mantovani si accascia a terra. Il difensore non ce a fa. Al suo posto entra Maggioni.

31′ Riprende il gioco.

30′ Altro giocatore a terra. Questa volta si tratta di Di Mario.

26′ Miracolo di Festa che respinge la botta a colpo sicuro di Di Mario e Wieser ripulisce l’area.

23′ Lancio lungo di Trimboli a pescare Radaelli che al momento del tiro viene sbilanciato da un difensore avversario. Ma l’arbitro interrompe l’azione: la posizione di partenza di Radaelli era in fuorigioco.

21′ Si riprende.

20′ Gioco interrotto. Mancuso, colpito al volto da un avversario, si accascia a terra.

15′ Errore di disimpegno di Galuppini che regala palla agli avversari. Dalla Vecchia si presenta in area e calcia forte. Bani devia in angolo. Sugli sviluppi palla riconquistata dalla difesa virgiliana.

13′ Biancorossi che subiscono il contraccolpo e attaccano a capo chino. Ma la retroguardia biancazzurra regge l’urto.

7′ La sblocca l’Entella con l’incornata vincente di Tiritiello che da due passi buca Festa sul primo palo. Azione nata da calcio di punizione battuto da Guiu a limite area.

5′ Parte bene il Mantova che controlla il gioco e cerca spazi. Liguri in agguato.

1′ Calcio d’inizio battuto dal Mantova. Biancorossi che attaccheranno da destra a sinistra. La Virtus Entella da sinistra a destra.

Pre-gara

Squadre che fanno il loro ingresso in campo.

Mister Possanzini è costretto a rinunciare all’ultimo a Cella, che ha accusato un problema al polpaccio. Al suo posto gioca Castellini. Confermato in mediana Wieser al fianco di Trimboli e Bonfanti in attacco. Alle sue spalle agiranno Galuppini, Mancuso e Fiori.

Squadre in campo per il riscaldamento.

Buongiorno dallo stadio Enrico Sannazzari di Chiavari. Giornata soleggiata e temperatura dell’aria sui 23 gradi.