Giro di vite in zona giardini Nuvolari -Esselunga: in azione Polizia di Stato e Polizia locale

MANTOVA Duecentodieci persone identificate, 101 autovetture controllate, 19 contravvenzioni al Codice della Strada elevate, 9 posti di controllo in punti critici della città e 2 persone denunciate: è questo il bilancio dei servizi di controllo straordinari attuati nella giornata di venerdì 12 Settembre da parte della Polizia di Stato della Questura, della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria con l’ausilio di personale del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e con la Polizia Locale di Mantova, in conformità alle direttive emerse in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica. In particolare, durante un’accurata perlustrazione dei giardini Tazio Nuvolari e nelle vicinanze del Supermercato Esselunga, le pattuglie hanno identificato un soggetto di nazionalità liberiana, destinatario dalla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Mantova. La persona in questione, nota alle forze dell’ordine perché già tratta in arresto e denunciata per spaccio di sostanze stupefacenti, è stata ancora una volta denunciata al fine dell’adozione di un’ulteriore e più stringente misura cautelare. Inoltre durante i medesimi controlli, è stato notato un soggetto, che, per il suo atteggiamento, ha destato sospetti agli operatori. L’uomo, un maghrebino, alla vista del personale di Polizia, si è dato rapidamente alla fuga, facendo perdere le proprie tracce e abbandonando una bicicletta da donna, risultata rubata e in seguito restituita alla proprietaria, e della sostanza stupefacente del tipo hashish, sottoposta a sequestro.