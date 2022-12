Calcio Serie C – Corrent: “Mantova, grande prova col Renate: tre punti meritati”

MEDA (Mb) Il tecnico del Mantova Nicola Corrent se la gode eccome. Il Mantova torna da Meda con tre punti in tasca, ottenuti grazie a una prestazione importante contro un avversario di alta classifica, sfruttando nel migliore dei modi gli episodi che questa volta sono girati a favore: «Sapevamo che sarebbe stata una gara dura – ha esordito il tecnico scaligero – ma la squadra ha risposto con una grande prestazione». Bene contro il Renate, una big di questo girone. E il Mantova contro le grandi ha sempre dato qualcosa in più. Ottenendo a volte dei risultati sorprendenti. Come ieri: «Noi dobbiamo migliorare a gestire le altre partite. Il Mantova fatica troppo a fare gol quando affronta delle squadre contro cui ha il dominio del gioco. La gara contro il Renate è stata diversa, ma che sia chiaro non era affatto facile. La squadra sta continuando a crescere in vari aspetti e ora dobbiamo già pensare alla prossima». In queste settimane si diceva di un Mantova che faticava a segnare. Anche ieri sui piedi degli attaccanti virgiliani tante occasioni ma, a differenza di altre volte, il Mantova è riuscito a chiuderla: «Ci abbiamo messo un po’… Abbiamo giocato molto in superiorità numerica, ma contro questi avversari non si nota. Poi, nel secondo tempo, per fortuna siamo riusciti a chiuderla». Corrent si prende la rivincita su alcune scelte tecniche: «Hanno fatto bene. Sono contento per Paudice così come dei vari Fontana, Cozzari, Darrel. È importante che sia coinvolto tutto il gruppo». Matteucci e Ceresoli, due giovani speranze su cui continuare a puntare: «Sono cresciuti molto e stanno prendendo coscienza delle loro qualità. Matteucci si sa adattare bene a più ruoli, sia come esterno che come centrale, mentre Ceresoli è un giocatore che ha una grande lettura di gioco. Deve migliorare la fase difensiva». Corrent soddisfatto per i tre punti di ieri, ma… «Avremmo meritato di vincere altre partite e sono sempre più convinto che abbiamo meno punti di quelli che abbiamo abbiamo fatto vedere fino a questo momento».