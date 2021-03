Nuova antenna telefonica a Governolo, i cittadini insorgono

GOVERNOLO (Roncoferraro) – Residenti preoccupati per l’installazione della nuova antenna di telefonia in località Governolo.

All’origine del malumore c’è il timore che il ripetitore di Iliad, collocato pochi giorni fa nell’area privata compresa tra il quartiere “Le Bagne” e il centro abitato, possa essere dannoso per la salute, considerando che a poche centinaia di metri di distanza ne è già presente un altro.

«Due antenne di questo tipo così vicine in linea d’aria francamente ci sembrano troppe – lamentano i residenti che si sono rivolti al nostro giornale -. Oltretutto parliamo di un quartiere dove abitano diversi bambini, non distante dalle scuole e a ridosso del Parco del Mincio. Si tenga poi conto che gli immobili subiranno un inevitabile deprezzamento».

Va ricordato che gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico e le opere accessorie sono classificati come di pubblica utilità e se vengono autorizzate dagli enti preposti per la protezione ambientale, non possono venire bloccate. E in questi casi, purtroppo, anche le ordinanze delle amministrazioni comunali e le proteste dei cittadini si rivelano inutili perché vanno a scontrarsi con la legislazione nazionale. (m.v.)