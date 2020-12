Ciclismo – Fausto Armanini confermato presidente provinciale Fci

CERESARA Consensi unanimi per Fausto Armanini che ieri a Ceresara, nell’ambito dell’assemblea per il rinnovo delle cariche dirigenziali, ha ricevuto il via libera dai rappresentanti delle società affiliate per un secondo mandato nella veste di presidente del comitato provinciale Fci. Per il quadriennio 2020/2024 Armanini potrà contare sul lavoro dei consiglieri eletti: Lido Baracca, Giorgio Papa, Luca Penitenti e Giacomo Virgili. All’assise, che tra le altre cose ha affidato a Simone Pezzini e Massimo Tabarelli il ruolo di grandi elettori all’assemblea nazionale, hanno presenziato molti nomi illustri del mondo delle due ruote. Tra questi: il consigliere nazionale Fci Corrado Lodi, il delegato provinciale del Coni Giuseppe Faugiana, il presidente regionale Cordiano Dagnoni, il già vice presidente lombardo Adriano Roverselli, il consigliere regionale Alfredo Zini, Stefano Pedrinazzi, Bruno Cervi, esponente del Ciclo Club Estense e gli ex presidenti provinciali. Oltre a loro hanno portato il saluto dell’amministrazione comunale di Ceresara, il sindaco Simone Parolini e il consigliere delegato allo sport Dante Allodi.