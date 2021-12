L’associazione cambia: presidente ora è Milani

CANNETO – Nuovo presidente per l’Associazione ecologica museo Oglio Chiese. L’ente gestore dell’Ecomuseo Valli Oglio-Chiese si è riunito, infatti, per nominare il nuovo presidente, che ha poi assegnato le varie cariche ai consiglieri eletti all’interno del comitato esecutivo. A capo dell’associazione di volontariato ambientale sarà, dunque, Gabriele Milani, che sostituisce Marco Scalvini, figlio del compianto prof. Fausto fondatore dell’associazione dell’Ecomuseo cannetese, con nuovo vicepresidente Roberto Caleffi. Conservatore dell’Ecomuseo per il prossimo triennio sarà il dott. Luciano Pastorio, con la conferma come responsabile scientifico per il dott. Pietro Scalvini.

Il nuovo presidente ha così commentato l’esito dell’assemblea associativa: «Un sentito ringraziamento al mio predecessore Marco Scalvini per il lavoro svolto in questi anni. Il mio compito sarà quello di proseguire i progetti intrapresi nel recente passato, nonostante la pandemia abbia segnato fortemente le attività dell’associazione. Andrà poi rilanciato il concetto di Ecomuseo con la continua valorizzazione e riscoperta del patrimonio dei comuni aderenti, oltre a rinforzare la base sociale dell’associazione con nuovi volontari e soci».

L’associazione con un importante storia alle spalle è ente gestore dell’Ecomuseo delle Valli Oglio Chiese al quale aderiscono ben 12 Comuni tra le Provincie di Mantova, Cremona e Brescia. L’associazione, ad oggi composta da numerosi volontari, evolvendo continuamente procede nell’attività culturale all’interno e all’esterno del centro di documentazione territoriale con guide, laboratori didattici, libri e pubblicazioni, eventi culturali in genere all’interno del territorio dell’Ecomuseo. L’Aemoc inoltre promuove la formazione dei nuovi volontari, attraverso l’istituzione di alcuni corsi per la conoscenza dell’immenso patrimonio culturale e ambientale dell’Ecomuseo cannetese.

Paolo Zordan