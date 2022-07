Calcio Serie C – Gironi in arrivo: Mantova destinato al Nord, piacentine separate?

MANTOVA Il Consiglio Federale di domani (giovedì 28 luglio) dovrebbe ratificare i ripescaggi di Fermana e Torres al posto di Teramo e Campobasso, le uniche due società che non sono riuscite ad iscriversi regolarmente al prossimo campionato di Serie C. A questo punto, forse già domani, la Lega Pro procederà con la compilazione dei gironi.

Com’è noto, il Mantova gradirebbe un trasferimento nel girone B (con squadre del Centro Italia), ma tutte le previsioni degli addetti ai lavori lo inseriscono come lo scorso anno nell’A (Nord). Queste le probabili compagne di viaggio dei biancorossi, secondo le ultime indiscrezioni: Albinoleffe, Arzignano, FeralpiSalò, Juventus U23, Lecco, Novara, Padova, Pergolettese, Piacenza, Pordenone, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Sangiuliano City, Trento, Triestina, Vicenza, Virtus Verona.

C’è un’anomalia: l’inserimento del Piacenza al posto dell’Alessandria, che giocherebbe nel B. Anomalia perchè il Piacenza sarebbe l’unica emiliana del girone A, così come l’Alessandria l’unica piemontese del B. Curiosa anche la separazione delle due piacentine: secondo queste previsioni, infatti, il Fiorenzuola verrebbe inserito nel girone B. Non resta che attendere le liste definitive. E poi, il 2 agosto, i calendari.