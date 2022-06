Castiglione, ieri Giorgetti e oggi arriva Salvini a sostegno del candidato Volp

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – Fasi finali anche per la campagna elettorale di Castiglione della Stiviere, dove ieri è arrivato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, per sostenere il sindaco uscente Enrico Volpi, in campo per il bis. E oggi è atteso il leader della Lega Matteo Salvini (già esauriti tutti i 320 posti del ristorante dove si fermerà a pranzo). Ma procediamo con ordine. La visita di Giorgetti si è svolta nel segno della cordialità: dopo l’aperitivo in piazza San Luigi, il leghista ha effettuato un giro per il mercanto soffermandosi con ambulanti e commercianti, comprensibilmente preoccupati per la “voracità” di un fisco che perseguita anche chi paga le tasse. Ad affiancarlo, oltre a Volpi, c’erano anche l’on. Andrea Dara, il consigliere regionale Alessandra Cappellari e il segretario provinciale del Carroccio Antonio Carra. Quindi il pranzo alla trattoria “Paola”, dove Giorgetti ha avuto modo di interloquire con alcuni imprenditori ed esercenti locali, spiegando le misure che la Lega sta mettendo in campo per aiutare le imprese. Il ministro dello Sviluppo economico non ha mai nascosto le proprie perplessità riguardo al reddito di cittadinanza, provvedimento bandiera dei grillini. «Giusto dare una mano a chi è in difficoltà, ma è palese che c’è una pletora di bonus che andrebbero “disboscati”, valutando quelli che sono effettivamente utili e quelli che non lo sono. La priorità – ha detto Giorgetti – è il recupero del potere d’acquisto degli italiani». Dal canto loro, alcuni imprenditori hanno stroncato senza appello il reddito targato 5 Stelle, lamentando il fatto che «non si trova più manodopera perché i giovani preferiscono prendere il RdC che lavorare». Un tema, c’è da giurarci, che sarà al centro del dibattito delle prossime elezioni politiche. Il tour castiglionese di Giorgetti si è chiuso con la visita alla basilica di San Luigi Gonzaga, che si affaccia nella piazza dedicata al santo, patrono mondiale della gioventù. «Come si è visto – chiosa il deputato mantovano Andrea Dara – gli esponenti della Lega non hanno paura di confrontarsi con i cittadini per recepire i loro malumori e poi cercare di tradurli in soluzioni. Il ministro Giorgetti ci ha promesso che tornerà presto a Castiglione per fare visita alle eccellenze industriali del territorio».

MATTEO VINCENZI