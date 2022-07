MANTOVA Un pezzo di calcinaccio si è staccato dal sottopasso di viale Montello e ha colpito un’auto in transito mandandone in frantumi il parabrezza. E’ successo oggi intorno alle 9.30. Non risultano persone ferite, ma silo un grosso spavento per le persone che erano a bordo dell’auto colpita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale che si stanno occupando della messa in sicurezza dell’area interessata dal crollo.