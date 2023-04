Calcio Promozione – Il Marmirolo prova lo sgambetto all’Asola: “Contro le grandi noi diamo il meglio”

Marmirolo A cinque partite dal termine, il Marmirolo ha 3 preziosi punti di vantaggio sulla zona play out. Un altro piccolo passo verso la salvezza è stato fatto grazie al pareggio col Cellatica. «Personalmente penso che avremmo meritato i tre punti – dice il centrocampista Michael Visioli, che per l’occasione si è riadattato difensore centrale – nel primo tempo siamo passati in vantaggio e abbiamo rischiato poco. Nel secondo l’arbitraggio ci ha sfavoriti: penso alla punizione che hanno trasformato in gol e un’espulsione non data che poteva cambiare la partita. Avevamo giocatori indisponibili, come Sabaini squalificato e Guerrini malato, così ho dovuto prendere il loro posto al centro della difesa. Tutti ci siamo adattati bene e abbiamo fatto del nostro meglio».

«Ci sono molte analogie tra la scorsa stagione al Suzzara e questa – continua Visioli – domenica abbiamo buttato via due punti che ci avrebbero dato maggiore tranquillità. Non possiamo più permetterci di fare errori. Sapevo già da inizio stagione che questa squadra avrebbe lottato per la salvezza. Curiosamente giochiamo meglio contro le squadre più forti rispetto a quelle dietro di noi. E’ chiaro che qualcosa ci manca: se per esempio hai una punta che ti fa 20 gol in un anno, il discorso cambia. Ad ogni modo mister Jadid ha dato qualcosa in più alla squadra e certi giocatori con lui sono migliorati. Dobbiamo poi considerare le tante assenze, in particolare per squalifica, che ci hanno penalizzato, ma nonostante tutto siamo lì a lottare per la salvezza. Ci sono giocatori che hanno dato anche di più di quello che dovevano dare. Ma conta solo l’obiettivo: oggi saremmo salvi, però basta poco per tornare indietro».

E domani c’è la difficile trasferta ad Asola. «Loro recuperano gli squalificati quindi sarà ancora più dura – conclude Visioli – mi aspetto una vera battaglia e noi dobbiamo dare tutto. Hanno un bel campo in cui si può giocare bene con la palla a terra. E’ indispensabile portare a casa punti per avvicinarci al nostro obiettivo».