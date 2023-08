Calcio Serie C, i volti nuovi del Mantova – Davide Bragantini: ““Eccomi, un anno dopo. Sono qui per crescere”

Mantova Prima stagione tra i professionisti per l’ex Primavera del Verona, Davide Bragantini. «Dovevo arrivare già l’anno scorso – racconta – ma poi, non so perchè, è stato bloccato tutto e così sono rimasto un altro anno nell’Hellas. Ora sono qui per cercare di crescere e fare il massimo in questo campionato». Settimane di lavoro intenso per preparare al meglio la nuova stagione. «Devo dire la verità, all’inizio non è stato facile. Con il passare dei giorni mi sono inserito nel gruppo e stiamo facendo un bel lavoro». Le cinque gare amichevoli disputate dal Mantova hanno mostrato una crescita costante da parte di tutta la squadra. «Ci stiamo mettendo tanto impegno e costanza ogni giorno, seguendo i consigli di mister Possanzini. Siamo solo all’inizio di un percorso, ma sicuramente i complimenti fanno piacere». Ecco, a proposito, tanti tifosi al seguito in questi test estivi e tanti abbonamenti. «Sabato contro il Brescia è stato bellissimo. Siamo entrati e c’era una cornice di pubblico incredibile. E’ davvero bello poter giocare davanti a tanta gente, speriamo allora di riuscire a ripagare la fiducia che i tifosi ci stanno dando».

Per Bragantini diversi spezzoni di partita in queste prime gare. Possanzini lo sta osservando da vicino per scoprirne ancora meglio le qualità. Domenica al Martelli ci sarà un’altra gara di cartello, seppur amichevole, contro il Rimini. «Sfida difficile – conclude Davide – ma al di là del risultato, è una gara che ci deve servire per continuare a crescere. Vogliamo arrivare pronti all’esordio contro il Padova. Sarà un campionato difficile e speriamo di toglierci tante soddisfazioni».