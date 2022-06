Controllo del territorio, espulso extracomunitario irregolare

MANTOVA Durante l’arco di questa settimana, la Polizia di Stato ha proseguito i consueti controlli volti a contrastare fenomeni di criminalità diffusa e di degrado urbano; sono stati anche disposti nr. 2 servizi straordinari di controllo del territorio – realizzati con l’impiego di personale della Questura, del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato di Reggio Emilia e della Polizia Locale territoriale – nelle aree del centro cittadino di Mantova, nella prima periferia, con particolare attenzione ai quartieri Lunetta, Cittadella e Borgo Angeli, nonché al Comune di San Giorgio Bigarello e di Porto Mantovano.

Particolare considerazione è stata posta a tutte quelle aree ove abitualmente si registra la presenza di persone dedite a furti in esercizi commerciali e su auto in sosta, così come a quelle segnalate per essere luogo di attività di spaccio di stupefacenti.

Nel corso di tali servizi sono state identificate 314 persone e controllati 141 veicoli; è stato emesso dal Questore un Ordine di espulsione a carico di un cittadino straniero sprovvisto del regolare Permesso di Soggiorno e, pertanto, irregolare sul territorio nazionale ed adottati due Avvisi Orali.

Le attività di controllo proseguiranno al fine di garantire il rispetto delle regole e che tutti siano posti nelle condizioni di svolgere le proprie attività quotidiane in piena sicurezza.