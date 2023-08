Eurovolley 2023 L’Italia stronca la Romania

VERONA – Dopo 35 anni il volley torna nella mitica Arena.

Nel 1988 erano state protagoniste le nazionali maschili di Usa e Urss mentre stasera tocca a quelle femminili di Italia e Romania nella prima partita degli Europei 2023. Una location prestigiosa nobilitata dai 9358 spettatori presenti all’evento. Le azzurre provano a rompere il ghiaccio e partono per difendere il titolo europeo vinto due anni fa.

Il primo ostacolo è rappresentato da Ungureanu e compagne nel girone che porterà le prime quattro formazioni alla fase successiva degli ottavi. Mazzanti parte con il sestetto formato da Orro in cabina di regia, Andropova opposto, Lubian e Danesi al centro, Sylla e Pietrini di mano e Fersino libero. Antropova firma il primo punto azzurro e Italia avanti 4-1. 6- 2 e timedue volte e out Romania. Lubian allunga e Italia avanti 11-6 col terzo punto di Antropova. Azzzurre in controllo Orro imbecca Danesi a filo rete 14-8. Entrano Bosio ed Egonu per Orro e Antropova. Ungureanu accorcia sul 13-18. Ancora Italia sul 20-15, De Gradi entra e firma un punto dopo la difesa di Fersino.Antropova on fire al debutto firma il 22-17. Il set si chiude sul 25-19 con il capitano Sylla.Si riparte sul 2 2. Pietrini firma il vantaggio sul 4-3. 5 a 5 con Ungureanu. 8-5 grazie al muro e 10-6 con Danesi sottorete. Entra Nwakalor per il 14-7. Danesi allunga sul 17-10. De Gradi dai nove metri e Italia sul 19-11. Ungureanu fulmina in battuta l’Italia. 20-15 e time out azzurro. La rumena poi sbaglia. De Gradi allunga sul 23-18 e replica. Il secondo set finisce 25-19 con un altro punto di De Gradi. Romania parte 2-0 nel terzo set. Lubian impatta a 5 col servizio. Ancora equilibrio a 8 e 12 e set in equilibrio.15-13 Italia grazie a Nwakalor e muro vincente. Si allunga sul 17-13 con Nwakalor e time out ospite. De Gradi attacca dalla seconda linea per il 19-14. 22-15 e si avvicina la vittoria. Antropova due volte e sbaglia la Romania. Buon la prima. 3-0 per le campionesse uscenti 25-15 il terz0 set

Sergio Martini