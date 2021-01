Accordo operativo di collaborazione tra il Comune e la Croce Verde di Mantova per il triennio 2021-2023

MANTOVA La Giunta Palazzi, nella riunione di mercoledì 20 gennaio, ha approvato lo schema di accordo operativo di collaborazione tra il Comune di Mantova e l’Associazione Pubblica Assistenza Volontaria Croce Verde Mantova Odv, con sede legale in via Giulio Romano, per il triennio 2021-2023. Il protocollo d’intesa è basato specialmente sui servizi di prossimità sociale e assistenza eventi, nell’ambito del piano Mantova Welfare.

“Con questa nuova convenzione – ha detto l’assessore al Welfare Andrea Caprini –, rafforziamo la collaborazione proficua già instaurata in questi anni con Croce Verde, allargandola e ampliandola in una dimensione cittadina di respiro pluriennale. Non solo un già prezioso supporto di assistenza alle persone anziane e fragili seguite dai servizi sociali (trasporto con operatori, da e per l’ospedale), non solo il monitoraggio e il pronto intervento per gli anziani soli al domicilio con il telesoccorso, ma una partnership ancora più solida: assistenza agli eventi cittadini, formazione sanitaria per gli impiegati dei servizi pubblici. È una associazione ormai ‘storica’ per la città di Mantova – ha continuato Caprini –, che annovera un gruppo molto coeso e validamente formato di volontari, molti giovani e nuovi ne arriveranno tramite il servizio civile che, ci hanno segnalato, sta raccogliendo numerose candidature. Abbiamo chiesto anche a Croce Verde, che nei prossimi mesi si doterà di una nuova sede, di aprirla alla città e farla diventare dal 2022 un presidio sanitario e assistenziale sul territorio con servizi gratuiti per i cittadini, coerentemente con gli obiettivi di welfare del Piano Mantova e delle linee di mandato recentemente approvate dal Consiglio comunale”.

L’accordo operativo di collaborazione prevede, nel triennio, un contributo complessivo di 95mila euro da parte del Comune di Mantova a favore della Croce Verde per sostenere la realizzazione delle attività concordate nella nuova convenzione. I contributi saranno così suddivisi: 25mila euro nell’anno 2021 e 35mila euro nel 2022 e altrettanti nel 2023.