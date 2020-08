Calcio Promozione – Jacopetti: “Questo SanLa può stupire”

MANTOVA Si è svolto ieri sera il vernissage del San Lazzaro, che ha presentato la squadra 2020/2021 presso la palestra di Curtatone, location scelta per il pericolo maltempo. Quasi pronto l’organico della compagine biancoceleste, che ora deve trovare un paio di figure in grado di ricoprire il ruolo di difensore centrale. Cinque per ora i candidati: Giovannini del Povegliano ed Esposito della Governolese sembrano essere le piste più calde, ma ci sono anche i nomi nuovi degli ex Castel d’Ario Varana e Beschi in lizza, oltre al mai tramontato Girelli.

Un organico che ha bisogno degli ultimi dettagli per definirsi pronto, ma che fa ben sperare, per un campionato non da comparsa.

A parlare ai ragazzi presenti il presidente Angelo Valenza, che ha fatto gli onori di casa, assieme al mister Stefano Negrini per un primo saluto alla rosa. Poi rinfresco tutti insieme, sempre nel rispetto delle regole anti-covid.

«Sono fiducioso – dice il direttore sportivo Michele Jacopetti, perché se riusciremo a raggiungere gli ultimi obiettivi in difesa, la squadra non ambirà soltanto alla salvezza, ma potrà levarsi qualche soddisfazione, sotto la guida di un allenatore come Negrini, che conosce l’ambiente e diversi ragazzi per averli avuti nelle giovanili. Punteremo molto sui prodotti del nostro vivaio, non snatureremo la nostra filosofia. L’età media resta molto bassa, bilanciata dall’arrivo di giocatori come Badalotti, che con il confermato Omorogieva comporrà una coppia di tutto rispetto nel campionato di Promozione. A centrocampo la conferma di Visentini ci darà l’esperienza necessaria». Tra sei giorni il raduno: «Vedremo i protocolli – osserva Jacopetti -, siamo attrezzati per far svolgere un primo lavoro atletico ai ragazzi, ma con queste regole è difficile partire. Speriamo in una svolta a breve».

I test fissati dai biancocelesti: il 26 agosto partita amichevole con il Villafranca, il 29 sfida tra i due fratelli Negrini, con la Poggese di Emanuele, il 5 di settembre partita contro il Nogara, il 9 infine con l’Union Team. Date da prendere con beneficio di inventario, visto che sul fronte inizio campionati, tutto potrebbe slittare ulteriormente di qualche settimana.