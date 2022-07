La primaria di Levata è tornata al Comune. “Risparmio per l’ente”

LEVATA (Curtatone) La scuola primaria di Levata è ora di proprietà del Comune: un atto importante dopo anni di trattative in seguito ai lavori di ampliamento inaugurati nell’ormai lontano 2015 e che avevano visto restare “nelle mani” del costruttore la nuova parte del plesso. Ora, grazie a questa acquisizione, il Comune potrà fare le migliori valutazioni sul futuro della scuola.

Acquisita ufficialmente, precisamente il 26 agosto, la scuola primaria di Levata. Un importante – quanto atteso – risultato raggiunto grazie al costante impegno degli uffici comunali, come sottolinea il sindaco di Curtatone Carlo Bottani, agli avvocati, agli assessori e di tutti coloro che hanno contribuito a portare a casa questo risultato. «Abbiamo ottenuto la risoluzione e chiuso la partita per il contratto di disponibilità della scuola», afferma il primo cittadino senza nascondere la grande soddisfazione per l’obiettivo raggiunto. Con questa operazione, infatti, oltre ad avere tra le sue “proprietà” la scuola, l’amministrazione ha garantito un importante risparmio per le casse comunali, come rimarcato dal sindaco che ha poi ricordato come «il Comune ha lavorato per anni per questo obiettivo».

Ora, dunque si apre anche un nuovo futuri per la scuola primaria su cui, essendo interamente di sua proprietà, l’Ente potrà fare tutte le valutazioni del caso per rispondere alle esigenze del plesso stesso. Tutte valutazioni, queste, che si inizieranno a fare la prossima settimana in occasione di un incontro ad hoc.

Proprio sulla scuola primaria, infatti, era intervenuto nei giorni scorsi il Comitato di Quartiere di Levata che lamentava spazi ormai troppi piccoli rispetto chiedendo, al contempo, una mensa in una tensostruttura al posto di quella pensata dal Comune e candidata ai fondi Pnrr.

Valentina Gambini