Incastrato tra due piattaforme trasportatrici: operaio si rompe un piede

CASTIGLIONE – È rimasto incastrato tra due piattaforme trasportatrici – una automatica e una da lui stesso condotta – e ha rimediato una frattura a un piede. L’infortunio si è verificato ieri intorno alle 6.30 del mattino in un magazzino della Sterilgarda: a rimanere infortunato, con conseguente trasporto all’ospedale San Pellegrino, un operaio 50enne residente a Desenzano. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, il lavoratore a quanto pare si stava spostando in retromarcia sulla piattaforma che lui stesso stava conducendo, e sarebbe andato a collidere con una piattaforma che all’interno del magazzino invece si sposta in modo automatico. Ad accorgersi dell’accaduto, un collega che ha sentito il rumore provocato dall’incidente ma che non ha assistito alla scena. Sul posto sono arrivati ambulanza del Soccorso Azzurro, medicina del lavoro dell’Ats e carabinieri di Castiglione. Il personale Ats sta ora svolgendo gli accertamenti. Ironia della sorte, per il 50enne ieri sarebbe stato l’ultimo giorno di lavoro in Sterilgarda prima di cambiare datore.