Calcio Serie C – Il Mantova riparte dal ds Righi

MANTOVA Il Mantova ed Emanuele Righi ancora insieme. La società di viale Te, nella giornata di ieri, ha ufficializzato il rinnovo per un’altra stagione con il ds, approdato due anni fa con il patron Maurizio Setti e il presidente Ettore Masiello. E ora inizia una nuova avventura, in una categoria superiore, con obiettivi ben chiari: «Arriviamo da due anni importanti – ha spiegato ieri Righi -. Eravamo sempre i favoriti. Vincere era la normalità e pareggiare una mezza sconfitta. Dalla prossima stagione la prospettiva cambia. Il Mantova si dovrà salvare il prima possibile. Questa è una piazza che non va presa in giro. Non bisogna fare proclami». Nelle scorse settimane rumors di mercato davano Righi destinato ad altri lidi. «E’ vero. Ho avuto delle proposte importanti, ma sinceramente sono molto felice e orgoglioso di essere ancora il ds della squadra a cui sto pensando da tre anni a questa parte». Ora per lui inizia ufficialmente il lavoro. «La prima cosa che dovremo fare – spiega – sarà trovare l’allenatore. Per la prossima settimana sono già stati fissati degli incontri con 3-4 tecnici. Altri saranno programmati più avanti. Così come si parlerà a breve con Cuffa e Garzon. Dopo di che si tireranno le somme e nel giro di qualche settimana potremo già avere il prossimo allenatore». Il campionato di serie C riprenderà oggi con la finale di Coppa Italia, i playout e dalla prossima settimana con i playoff, quindi ci sarà tempo e modo anche per allestire la nuova squadra. «Il mio lavoro sarà svolto sempre in stretta sinergia con l’area tecnica dell’Hellas Verona. Un confronto iniziato due anni fa e che quest’anno porterà a determinare le scelte del prossimo mister e dei giocatori. Dovremo costruire una formazione che sia sostenibile dal punto di vista economico e ci permetta di mantenere la categoria». Come si è detto anche nelle scorse settimane, è probabile l’arrivo di diversi giovani dell’Hellas Verona. Ma non mancheranno i giocatori d’esperienza. A tal proposito i tifosi biancorossi possono mettersi il cuore in pace perché «con Scotto e Guccione abbiamo trovato l’accordo – afferma il ds biancorosso – La proprietà ha fatto uno sforzo importante dal punto di vista gestionale, tecnico ed economico. Avevano proposte importanti e più vantaggiose, ma hanno fatto scelta di cuore».

Nell’ultima stagione hanno totalizzato 33 gol in due a cui vanno aggiunti gli 11 di Altinier, altro giocatore in odore di riconferma. Il Mantova si potrebbe presentare con un attacco davvero importante. Riconfermarsi su questi livelli in Serie C non sarà affatto facile, ma gli stimoli non mancheranno. «Noi proveremo a fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto. Ma bisogna capire che affronteremo un campionato di trincea».

Tommaso Bellini