Calcio Dilettanti – Suzzara e Marmirolo, botta e risposta (doppia)

MANTOVA Con le “big” alla finestra (il Castiglione ha presentato Salomoni; la Governolese ha confermato il giovane difensore Matteo Guarnieri, classe 2002), sono le regine di Prima Categoria, Suzzara e Marmirolo, ad infiammare il calcio mercato mantovano. Nella Città del Premio, il diesse Piccinini ha chiuso per Vladov, dal San Lazzaro, un jolly che può giocare sia in difesa che a centrocampo; ed è riuscito a trattenere Raffaele Vasaturo, giovane rampante (classe 2002) ambito da diverse società. «L’abbiamo convinto con il progetto – esulta Piccinini – questa è la piazza dove può crescere e togliersi tante soddisfazioni». Altri obiettivi sono Azzali, Rasini (pure loro del SanLa) e Buzzacchero, in uscita dal Porto. Quest’ultimo, però, sembra destinato al Marmirolo, che intanto ha ufficializzato l’attaccante Addae Giuseppe Prince Duku, dal Campagnola Emilia, e confermato Cavallaro. Vicino anche Beschi. Restiamo in Prima perchè a Gonzaga è previsto a giorni l’incontro fra il presidente Bellini e mister Marmiroli: restare insieme o dirsi addio?

Il San Lazzaro rischia di perdere molti dei suoi gioielli. Attenzione al difensore Mortara (‘99): la trattativa con la Gove si è raffreddata (i Pirati hanno virato decisamente su Luca Magliano, roccioso centrale dell’Oppeano), Suzzara, Sporting e Castellana tornano alla carica in ordine sparso.

Ci sono ghiotte novità anche dalle categorie inferiori. La Villimpentese, neopromossa in Seconda, ha soffiato al Borgo Virgilio l’attaccante Halili (classe ‘94 e 14 gol nell’ultima stagione). Nel mirino adesso c’è Tinazzo. La Casteldariese conferma il portiere Grimaldi, Lanfredi, Sansone, Bavelloni, Rezqallah. Secondo acquisto della Ceresarese: è il centrale difensivo Enrico Picchi, dal Pozzolengo. Due new entry anche per lo Sporting Pegognaga: dal Segnate arriva l’esperto attaccante Rossetti, preso pure Pacchioni, ex Dinamo, inattivo nell’ultima stagione. Ora tratta il difensore del Moglia Bernardelli, il portiere Furgeri e l’esterno Gandolfi entrambi del Borgo Virgilio. Il Moglia ha confermato mister Tarantolo, il Sermide si porta in Prima Villani, Vertuani, Moi (e sogna Brondolin).