Calcio Serie C – Mantova da impazzire. Tifosi in fermento per la gara di venerdì contro la Triestina

Mantova “T’immagini se fosse sempre domenica”. Canta così Vasco Rossi, trascinatore di folle con la sua musica, colonna sonora ormai di tantissime generazioni. E in fondo, se ci pensate bene, quello è il pensiero fisso nella mente di tanti tifosi del Mantova. Sì, perchè attorno a questa squadra c’è così tanto entusiasmo che, avanti di questo passo, quasi si farà fatica a distinguere la domenica dai giorni feriali. Sarà pure che si gioca ormai in tutti i giorni della settimana. L’entusiasmo è amplificato dai social e constatabile durante le partite dei biancorossi. Sia in casa che in trasferta. Rispetto a 4 mesi fa, Mantova vive in un mondo capovolto. Questa volta, però, si va nel verso giusto. O almeno così sembra. La difficoltà principale sarà mantenersi su questi livelli, ma sia la squadra che la società sembrano avere le idee molto chiare.

Da una parte i giocatori, con mister Possanzini e il suo staff, stanno portando avanti un progetto tecnico che sta dando ottime indicazioni. Si vede la mano dell’allenatore, così come si sta rivelando preziosa la presenza di giocatori d’esperienza che conoscono le dinamiche di un club ambizioso come il Mantova e soprattutto, mai come quest’anno, la grande voglia di emergere da parte dei giovani. Questa è la strada tracciata ancora prima dalla società, a partire dal presidente Piccoli, sempre più dentro al pianeta Mantova e vicino ai suoi tifosi, che stanno sognando ad occhi aperti. Venerdì c’è la sfida, complicatissima, contro la Triestina a Fontanafredda. E’ uno dei big match della stagione, il primo vero esame per il Mantova di Possanzini. Una gara che la squadra biancorossa dovrà giocare con lo stesso spirito con cui ha affrontato la gara contro i seriani, forse la migliore per numero di occasioni (nitide) create. Si affronteranno due squadre che in estate hanno cambiato molto, ma, a differenza del Mantova, la Triestina ha già fallito due volte. La squadra virgiliana invece non ha alcuna intenzione di fermare la sua corsa e proverà a conquistare altri tre punti per mantenere il trono della classifica, aspettando poi il risultato del Padova.

Visto l’orario e il giorno lavorativo, difficilmente si arriveranno a toccare delle cifre da record sugli spalti, ma sicuramente la tifoseria virgiliana sarà presente. Già pronti due pullman, uno della Curva Te e l’altro del Ccmc, più numerose auto private. I biglietti del settore ospiti saranno in vendita dalle 9 di questa mattina fino alle ore 19 di giovedì. Il biglietto sarà acquistabile online, solo per i residenti nella provincia di Mantova, attraverso il circuito di vendita DIY Ticket al costo unico di 5 euro.

