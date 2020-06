Con la Fase 2 riprendono i cantieri: a Suzzara parte domani l’asfaltatura di strada Zara Bignardina

SUZZARA – Tempo di fase 2 – che comunque molti sperano di potere lasciare alle spalle con la fase 3 che segna la riapertura dei confini regionali – tempo di ripartenza anche per numerosi interventi di grande importanza all’interno dei territori comunali: come ha ricordato sulla sua pagina Facebook il sindaco di Suzzara Ivan Ongarui, da domani inizierà l’intervento di nuova asfaltatura di strada Zara Bignardina, via don Caramaschi, strada Torricella (nella mappa rappresentata qui accanto è il tratto evidenziato in rosso) interessate dalla posa di adduttrice idrica. La Polizia Locale predisporrà apposita ordinanza per le modifiche alla viabilità che verrà pubblicata all’albo pretorio del Comune.