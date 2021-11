Piazza Fontana nel libro di Salvini

MANTOVA “La maledizione di Piazza Fontana – L’indagine interrotta. I testimoni dimenticati. La guerra tra i magistrati” è il titolo del libro del giudice Guido Salvini che verrà presentato domani 26 novembre alle 17.30, in un incontro pubblico al Teatro Bibiena.

L’iniziativa, organizzata dal Comune è stata fortemente voluta dal presidente del consiglio comunale Massimo Allegretti che, attraverso questo incontro, vuole creare un’occasione per riflettere su un evento che ha segnato drammaticamente la storia del paese.

«Sono passati molti anni da quel 1969 – ha commentato Allegretti – e molti tasselli di un mosaico che appariva indecifrabile hanno, nel tempo, grazie al lavoro di alcuni magistrati, trovato la giusta collocazione. L’Italia non ha una memoria nazionale pienamente condivisa – prosegue – e ritengo che la politica e una classe dirigente seria abbiano il dovere di fare proprio questo compito, non certo inasprire divisioni per meri interessi di parte. Non possiamo dividerci sul nostro passato e la nostra storia non può più essere terreno di scontro, ma solo unicamente di confronto».