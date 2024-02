Calcio a 5 serie A – Il Saviatesta batte il Cosenza: -5 dai play out

Mantova Il Saviatesta doveva vincere e così è stato. La squadra di Milella ha battuto 4-2 il Pirossigeno Cosenza e ha riaperto il discorso salvezza portandosi a -5 dai play out, complice il ko del Ciampino contro Pesaro. La presenza di Jesulito, recuperato in extremis, dà la spinta giusta ai biancorossi, che giocano un primo tempo perfetto, creando tantissime occasioni. Al 5’ arriva il vantaggio del Mantova con una grandissima azione in velocità di Baroni, chiusa con l’inserimento centrale vincente di Cabeça. Un minuto dopo raddoppia capitan Leleco, lesto nell’anticipare il difensore avversario. Si scaldano gli animi tra le due squadre in campo e Mantova difende con ordine il forcing dei cosentini: solo qualche timido tentativo e l’ex Titon non entra mai in partita. Al 13’, il portiere ospite Del Ferraro commette una grave ingenuità portandosi palla al piede al limite dell’area, Mascherona lo beffa e dal limite della sua area mira la porta avversaria per il terzo gol del Mantova; cui segue il cartellino rosso sventolato a Poti per un fallo su Leleco. Prima di ritornare in parità numerica i virgiliani si divorano tre gol. Non fallisce invece Mascherona, che sfrutta un’altra ingenuità sottoporta di Del Ferraro e tocca quanto basta per il poker. Eccellente il primo tempo dei virgiliani, che però, a una manciata di secondi dalla sirena, subiscono la rete dei cosentini con una puntata di Bavaresco.

Parte bene il Mantova anche nella ripresa per le occasioni create. Al 23’ un salvataggio per parte: Felipinho su Cabeça e Ricordi su Pelezinho. Seguono sei minuti di fuoco che culminano con un tiro libero di Felipinho che stampa il pallone sul palo. Decisioni arbitrali piuttosto dubbie fanno imbufalire i biancorossi. Il Cosenza aumenta la pressione e il Saviatesta, a differenza della prima frazione di gioco, è costretto a ripiegare più volte nella propria metà campo. A 7 minuti dal termine il Cosenza inserisce il portiere di movimento. Ma il Mantova chiude bene gli spazi concedendo agli avversari solo una melina di passaggi sterile. Al 37’, però, Pelezinho trova lo spazio per mirare la porta e insaccare: 4-2. Ultimi tre minuti in apnea per il Mantova e i suoi tifosi, che al suono della sirena possono esultare per una vittoria fondamentale che riapre la corsa salvezza. Tempo per gioire, però, non ce n’è. Oggi si torna al lavoro in palestra per preparare la sfida, complicatissima, di venerdì sera a Torino in casa dell’L84.

Tommaso Bellini