Calcio Eccellenza – Perani: “Castiglione, nessun allarme ma bisogna vincere”

Castiglione Non ha mai perso, ma non ha nemmeno mai vinto in campionato il Castiglione, partito con rinnovate ambizioni e che, tuttavia, fatica ancora a ritrovare la dimensione ideale. «Due punti persi nella sfida con il Cortefranca – dice il vicepresidente Giancarlo Perani -, quelli mancano. Ma i pareggi con Carpenedolo e Castellana sono giusti. Ora bisogna vincere, niente scuse. Già domenica in casa col Falco mi aspetto progressi. Vanno limitati gli errori: creiamo tanto, ma se poi prendiamo sempre gol non va bene». «Manca la presenza di Esposito in panchina – prosegue Perani -: il condottiero deve stare vicino alla squadra. Gli ho detto di stare più attento, un mese senza di lui è lungo e può condizionarci. Vanno ritrovati alcuni giocatori come Conti, Pasotti e Campagnari, ancora non al meglio fisicamente. Starà al mister indovinare la chiave giusta per ritrovare incisività offensiva e solidità complessiva». Preoccupano le condizioni di Said Abdelouaret, uscito in ambulanza da Castel Goffredo. Nei prossimi giorni gli esami per capire i tempi di recupero.