Calcio Serie C – Mantova, i calciatori positivi salgono a 19. Il campionato riprende (forse) il 23

MANTOVA Nuovi tamponi e nuovo bollettino medico da casa Mantova. Il numero dei contagiati è salito ancora: i tamponi rapidi hanno evidenziato altri tre casi (tutti calciatori) di sospetta positività al Covid. Questi, per un’ulteriore verifica, sono stati in seguito sottoposti a tamponi molecolari, i cui esiti verranno comunicati oggi. Nel frattempo, come da protocollo, sono stati posti in isolamento domiciliare. Quindi, non soltanto nessuno dei 16 già positivi si è negativizzato, ma la lista si è arricchita di tre nomi portando il totale a 19 (più un dirigente). Ieri, all’allenamento diretto da mister Galderisi a Mantovanello, erano presenti solo 7 calciatori. Una situazione a dir poco surreale, che rende sempre più indefinibile la data del ritorno in campo del Mantova. In soccorso ai biancorossi (e alle decine di altre squadre nella medesima condizione) è venuta la Lega Pro, che ha annunciato il rinvio della terza giornata di ritorno, in calendario per il 16 gennaio, dopo quella del 9 già rinviata in precedenza. I vertici della terza serie fissano la ripresa per il week-end del 23 gennaio, con la disputa della quarta giornata di ritorno. In realtà anche su questa data regna un grosso punto interrogativo, visto che nuovi contagi spuntano ogni giorno in decine di società. Probabilmente in Lega Pro attendono gli eventi nella speranza che il quadro migliori. Questo per non congestionare un calendario che già ora comincia a diventare impegnativo, con i recuperi necessariamente fissati a metà settimana e la prospettiva di scendere in campo ogni tre giorni. Chissà che l’aggravarsi dello scenario non convinca anche la Lega Pro a ripristinare il regolamento dello scorso anno (ripreso recentemente dalla Serie A), che autorizzava la disputa della partita per la squadra con almeno 13 giocatori a disposizione. Nulla cambierebbe per il Mantova, che da quel numero è lontano, ma almeno si eviterebbe un blocco del campionato. Nel frattempo in viale Te attendono con trepidazione la giornata di lunedì, quando si procederà ad un nuovo ciclo di tamponi. Altro giro, altro regalo… si spera diverso.

IL NUOVO CALENDARIO

Domenica 23 gennaio

ore 14.30: Mantova-Albinoleffe.

Sabato 29 gennaio

ore 14.30: Piacenza-Mantova.

Martedì 1 febbraio

ore 18: Giana Erminio-Mantova.

Sabato 5 febbraio

ore 14.30: Mantova-Trento.

Domenica 13 febbraio

ore 14.30: Juve U23-Mantova.

Mercoledì 16 febbraio8

ore 18: Mantova-Seregno.

Domenica 20 febbraio

ore 14.30: Lecco-Mantova.

Mercoledì 23 febbraio

ore 18: Mantova-FeralpiSalò.

Domenica 27 febbraio

ore 17.30: Mantova-Triestina.