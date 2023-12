Calcio Serie C – Mantova, il Legnago rincara i biglietti: proteste dei tifosi

MANTOVA Il Mantova chiuderà il 2023 venerdì prossimo a Legnago (ore 18.30). Fa discutere la decisione della società veneta di aumentare il prezzo dei biglietti, disponibili nei punti e sul sito di Vivaticket, proprio per il match col Mantova. Il tagliando del settore ospiti dello stadio Sandrini, solitamente venduto a 10 euro, stavolta costerà 15 euro. Ai quali vanno aggiunte le spese di commissione e i diritti di prevendita, per un totale di 17,33 euro. I tifosi mantovani legittimamente mugugnano. Uno di loro, Daniele Ascari, ci ha scritto auspicando un intervento da parte dell’amministrazione locale di Mantova e della stessa Acm “per far sì che il tifoso mantovano non venga considerato alla stregua di un pollo da spennare”. Speranza vana, perchè nè l’una nè l’altra dispongono di margini per trattare sul prezzo dei biglietti, che è argomento di competenza del club ospitante. E, in ogni caso, da Legnago fanno sapere che la decisione è stata presa dal cda in maniera irrevocabile. L’alternativa per “rinormalizzare” il prezzo del biglietto, suggerisce il suddetto lettore-tifoso, è quella di regalare ai mantovani un buono di 5 euro da spendere al bar dello stadio. Anche questa proposta non ha molte possibilità di essere accolta, ma mai dire mai.