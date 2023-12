Ciclocross – I mantovani brillano a Sabbio Chiese. Testa a testa fra Eleonora Flaviani ed Elisa Traldi, primo Raisi nella G6

Sabbio Chiese (Bs) Ancora una domenica più che positiva per i mantovani impegnati nel ciclocross. Ieri a Sabbio Chiese, al Cleten Cross Vallesabbia, settima tappa del Trofeo Lombardia System Cars Slopline Memorial Claudia Bonfanti, a cogliere brillanti risultati sono stati i portacolori dello Sporteven, dell’Mtb Novagli, del Mincio Chiese, del Ciclo Club 77, del Gioca in bici Oglio Po e dell’Algor Tatobike. Nella G6, Matteo Raisi è salito sul gradino più alto del podio e a seguito di questo successo insidia il leader della classifica generale del circuito lombardo, Luca Ferro del San Macario. Nella Top Ten si sono posizionati anche Damiano Raisi, 5° e Giovanni Busca 7°. Sul versante femminile, entusiasmante testa a testa nel finale tra le mantovane Eleonora Flaviani ed Elisa Traldi con il successo del prima per poco più di una bicicletta. Da sottolineare il 9° posto di Lucia Marassi, il 10° di Beatrice Costa e l’11° Greta Giannotta. Tra gli Esordienti 4ª Marzia Bersellini, quinti Lorenzo Atti e Giulia Bani mentre 7° si è piazzato Emanuele Cominelli. Anche l’allievo Maurizio Gobbi si mette in luce conquistando il 6° posto mentre in ambito femminile 9ª Gloria Vezzosi e 10ª Irene Ferrari. Infine tra le donne open Iris Rolfini ha chiuso al 5° posto. Alla luce di questi risultati sia Rolfini sia Elisa Traldi vestono la maglia di leader della classifica generale di categoria. (Paolo Biondo)