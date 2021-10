Torna la scuola, torna “Read more”

MANTOVA Dopo due anni decisamente difficili per la scuola, tutta la comunità scolastica cerca di ritrovare una nuova normalità. In questo momento importante Festivaletteratura vuole fare la sua parte rilanciando “Read more”, l’attività di lettura libera a scuola che con tanto entusiasmo è stata accolta in questi anni da studenti, insegnanti e genitori. Nata nel 2017 nell’ambito del progetto europeo Read On, anno dopo anno “Read more” ha preso sempre più piede: sono ormai migliaia gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che, in tutta l’Italia, coltivano quotidianamente il piacere della lettura, svincolato da imposizioni, obblighi e giudizi.

L’idea “rivoluzionaria” alla base di “Read more” è di dedicare, all’interno della normale attività̀ scolastica, 20 minuti al giorno alla lettura libera, in cui ogni studente può scegliere in totale autonomia le proprie letture, seguendo i propri interessi e le proprie curiosità. Una proposta semplice, che si è dimostrata estremamente efficace per far prendere l’abitudine di leggere a chi non ce l’ha e per consolidare l’amore per la lettura tra i ragazzi e ragazze che già leggono con piacere.

Se il progetto europeo Read On volge ormai al termine, Read More non si ferma: visto il successo riscontrato in questi anni, Festivaletteratura ha deciso di rilanciare l’esperienza della libera lettura a scuola per l’anno scolastico 2021-22. Giovedì 7 ottobre, dalle 17.00 alle 19.00, presso l’Aula Magna del Liceo Isabella d’Este (Via Giulio Romano,13, Mantova), si terrà un primo incontro di informazione e formazione aperto a tutti gli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per fornire strumenti necessari e modelli utili per realizzare “Read more” nella propria classe o nel proprio istituto. Durante l’incontro affrontate questioni come le modalità di coinvolgimento dei ragazzi, le risorse da cui si può attingere per la costruzione di una “biblioteca di classe”, possibili sviluppi dell’attività e strategie di condivisione dei risultati, sia tra gli studenti che al di fuori della classe.

In questa nuova stagione Read More entra a far parte delle azioni di I 6 gradi della lettura, il progetto di Comune di Mantova, Festivaletteratura e Cooperativa Charta per la promozione alla lettura in particolare tra le giovani generazioni e sostenuto da Fondazione Cariplo.

L’incontro di giovedì 7 ottobre è libero e aperto a tutti gli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ma anche a bibliotecari ed educatori interessati a favorire la diffusione di “Read More” nel proprio territorio. Sarà possibile seguire l’incontro anche online. Per partecipare, sia in presenza che online, è necessario iscriversi attraverso questo form (bit.ly/readmore2021).

Per partecipare all’incontro è necessario essere in possesso del Green pass. Maggiori informazioni all’indirizzo readon@festivaletteratura.it.