Calcio Serie C – Mantova, la ricetta di mister Possanzini: “Vincere le partite per non avere ansie”

Mantova E’ arrivato febbraio, ma c’è chi vorrebbe fosse già primavera inoltrata. Sì, certo, anche per le temperature più miti, ma ovviamente si pensa a quello che potrebbe essere l’epilogo del campionato. Facile farlo con una classifica come quella del Mantova e Davide Possanzini, allenatore in rampa di lancio, ma con un passato importante da giocatore, sa che in questi momenti l’unica cosa che conta è mantenere un certo equilibrio e continuare a lavorare giorno dopo giorno per sperare di poter gioire alla fine. Domani, per la sua squadra, un’altra tappa di questa stagione stellare a Zanica e la sfida contro l’Albinoleffe. «Match importante, ci arriviamo bene – assicura il mister -. Siamo reduci da una buonissima vittoria con la Giana. Abbiamo studiato gli avversari, che all’andata ci hanno messo in difficoltà e sarà dura. Mi aspetto una squadra organizzata, allenata molto bene. Noi dobbiamo scendere in campo con la nostra mentalità, senza pensare alla classifica». Proprio questo il punto. Non pensare alla classifica. Difficile quando le partite cominciano a diventare sempre meno. «Pensarci è umano, ma noi sappiamo quanta fatica abbiamo fatto per arrivare al primato. Non facciamoci accecare dall’ansia – dice Possanzini – se siamo là è perchè ci siamo meritati quella posizione». Va detto, comunque, che la squadra in questo cammino ha sempre dimostrato di avere una grande maturità. «La paura che i giocatori stacchino c’è sempre, ma personalmente non avverto questa sensazione. E’ chiaro, però, che ci si avvicina alla fine del campionato e la posta in palio ora è molto più importante rispetto all’andata. Le partite saranno ancora più difficili. Vincerle tutte è complicato, ma l’idea è quella». Ad inizio settimana Possanzini è stato a Coverciano per l’elezione della “Panchina d’Oro”. Ha ricevuto tanti attestati di stima da parte dei colleghi e ieri anche la visita di Marco Giampaolo a Mantovanello. «I complimenti mi hanno inorgoglito, ma mi sento in imbarazzo. Se stiamo incuriosendo qualcuno è per merito dei giocatori. E’ grazie a loro se si parla del Mantova. Ai ragazzi dico sempre: noi non cerchiamo consensi, ma facciamo di tutto per vincere le partite».

Possanzini è il tecnico della rinascita del Mantova che paradossalmente è cominciata dopo (e forse grazie) la sconfitta nei play out proprio contro l’Albinoleffe. «Quello spareggio ha segnato la storia del Mantova. Sotto certi punti di vista è stata una manna dal cielo. Una bella opportunità per ricostruire e ripartire». Giovedì si è chiuso il mercato, cambierà qualcosa negli equilibri? «Noi volevamo portare avanti questo gruppo fino alla fine. Siamo intervenuti per completare la rosa. Siamo contenti così e avremmo fatto le stesse scelte anche con un’altra classifica».

Tommaso Bellini