Nell’armadio nasconde un’uniforme dell’Arma, denunciato

MANTOVA – Erano stati incaricati dall’autorità giudiziaria di via Poma di effettuare una perquisizione domiciliare in casa di un uomo residente nel capoluogo; ma entrati nell’abitazione da ispezionare, una volta aperto l’armadio situato nella camera da letto del sospettato, enorme è stato lo stupore dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Mantova per quanto rinvenuto. Accanto agli abiti e alle camicie infatti è spuntata anche un’uniforme da carabiniere, con tanto di mostrine e berretto completo di fiamma. Stando a quanto emerso si tratterebbe di una copia fedele all’originale. Immediato è quindi scattato il sequestro dell’abito. Al momento il reato contestatogli è di possesso ingiustificato di distintivi contraffatti ma sono in corso ulteriori e più approfonditi accertamenti per verificare se tale indumento sia stato utilizzato per commettere altri reati come ad esempio le truffe in danno di persone anziane.