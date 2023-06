Pallavolo – Andrea Anastasi nuovo allenatore della Gas Piacenza

Piacenza Andrea Anastasi (in foto) è il nuovo tecnico della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Lo ha annunciato ufficialmente ieri la società biancorossa che presenterà il nuovo allenatore alla stampa domani alle ore 15. Il 62enne ex “fenomeno” azzurro, con 141 presenze in nazionale all’attivo, approda per la prima volta in Emilia dopo aver guidato nell’ultima stagione la Sir Safety Susa Perugia, vincendo Mondiale per Club e Supercoppa. In precedenza la doppia esperienza da ct della nazionale (1999-2003, con due titoli europei e un bronzo olimpico, e 2007-2010) e quelle alla guida di Belgio, Polonia e Spagna, impreziosita dallo storico successo agli Europei 2007. A livello di club ha allenato a Brescia, Montichiari, Cuneo e, in Polonia, a Gdansk e Varsavia. La presentazione di Anastasi si terrà nella sede di Nordmeccanica SpA (via Ranza 22 a Piacenza). Oltre al nuovo tecnico saranno presenti Vincenzo Cerciello, vicepresidente di Nordmeccanica, Giuseppe Bongiorni, vicepresidente della società piacentina, e Alessandro Fei, direttore sportivo.