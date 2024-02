Droga negli slip (e in un calzino): 17enne arrestato dai carabinieri. Aveva più di un etto di hashish e marijuana

GONZAGA I carabinieri della Stazione di Gonzaga, nell’ambito delle attività volte a prevenire e contrastare le manifestazioni di illegalità e disagio giovanile, nel corso del pomeriggio del 31 gennaio u.s., hanno arrestato in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio un diciasettenne di Gonzaga.

Ai carabinieri non è passato inosservato l’atteggiamento di un diciassettenne del luogo che, alla vista dell’auto dei carabinieri, ha tentato di nascondersi. L’ulteriore nervosismo mostrato da questo giovane durante le fasi dell’identificazione e la presenza di uno spinello nelle tasche del suo giubbotto, ha indotto i militari ad accompagnarlo presso gli uffici del locale Comando Stazione per una perquisizione personale più accurata. In effetti, negli slip e in un calzino del giovane, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato rispettivamente un “panetto” di grammi 100 di hashish e una bustina con 8 grammi di marijuana. A questo punto, dopo aver perquisito anche la sua abitazione senza aver rinvenuto altro stupefacente, i carabinieri hanno comunicato all’Autorità Giudiziaria minorile l’arresto del diciassettenne per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, perché il quantitativo posseduto è risultato sproporzionato per il consumo personale.

Nei confronti del diciassettenne la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni ha richiesto al Giudice per le indagini preliminari la convalida dell’arresto e l’applicazione di misura cautelare.