Villimpenta, dopo 46 anni Polato lascia. Il paese “perde” la lavanderia a “domicilio”

VILLIMPENTA – Oggi, dopo 46 anni di impeccabile e onorato servizio, Giancarlo Polato cessa definitivamente i suoi giri settimanali con l’attività di lavanderia “a domicilio” nella zona di Villimpenta. Originario di Solesino, in provincia di Padova, dal 1978 Polato è stata una presenza fissa nel paese del risotto, dove arrivava puntualmente col furgone de “La Suprema” – l’azienda per cui lavora – al martedì e al venerdì. Serietà e professionalità sono i punti di forza che lo hanno fatto apprezzare dalla clientela, con la quale ha sempre intessuto rapporti cordiali e di amicizia. «Una decisione purtroppo inevitabile, e che mi dispiace – sottolinea Polato -. A Villimpenta e nel Mantovano in generale lascio comunque un pezzo di cuore e tanti bei ricordi». Dai suoi clienti e anche dai negozianti del paese, un sentito ringraziamento a Giancarlo Polato per il servizio che ha reso alla comunità, con l’augurio di un futuro sereno.

Matteo Vincenzi