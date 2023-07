Calcio Serie C – Mantova, mister Possanzini inizia a torchiare i suoi sulla difesa

Mantova Il Mantova ieri ha proseguito il lavoro programmato da mister Possanzini e dal suo staff per il ritiro di Veronello. Ieri secondo giorno iniziato con una pioggia torrenziale che non ha frenato il gruppo biancorosso. Una parte della squadra ha lavorato sulla forza, mentre l’altra parte ha iniziato a lavorare sui primi concetti di difesa. Nel pomeriggio giochi di posizione e poi partitella finale abbastanza sostenuta. Al gruppo si è aggiunto Maggioni, che ha sciolto così i nodi contrattuali e sempre ieri, primo allenamento per Trimboli. Oggi seduta mattutina, domani doppia e venerdì pomeridiana. Sabato ci sarà la prima uscita stagionale con l’amichevole in programma sempre a Veronello alle 17 contro il Castegnato (ingresso gratuito).

Abbonamenti – Sale sempre di più la fiducia tra i tifosi biancorossi. L’ufficialità della Lega Pro potrebbe aver fatto sciogliere le ultime riserve. Fino a ieri sono state vendute 950 tessere e si è prossimi ormai a superare quota 1000.