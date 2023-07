Basket Serie C – Coach Tellini promuove il nuovo Viadana: “Siamo coperti in tutti i ruoli”

Viadana Lunedì 21 agosto è fissato il raduno del Basket Viadana, agli ordini del confermato coach Denis Tellini. La squadra rivierasca disputerà il campionato di Serie C Unica lombarda con altre due squadre mantovane, San Pio X e Junior Curtatone. Il 6 settembre è fissata la prima amichevole contro la pari categoria Magik Parma. Cacciatori, Cipriani, Alessio Negri (un ritorno) e lo statunitense Maurice Delage le novità in entrata. Confermati Cacciavillani, El Ibrahimi, Castoldi, Righi, Martelli, Ceron e Gardani; nel roster anche i giovani Caprara e Defendi.

«La C Unica è un campionato difficile e impegnativo – avverte coach Tellini – bisogna farsi trovare subito pronti e partire col piede giusto perchè se ti vieni a trovare nella zona calda della classifica, recuperare posizioni potrebbe essere difficile. Non abbiamo fatto alcuna opposizione a quegli atleti che per vari motivi hanno lasciato la squadra, il “buco” per le loro partenze è stato colmato con ottimi giocatori e direi che siamo coperti in ogni ruolo. Tutti i ragazzi vorrebbero giocare nel quintetto titolare, l’importante è che si facciano sempre trovare pronti per dare il loro contributo alla squadra».