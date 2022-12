Stalking alla ex, il 37enne resta in carcere

PEGOGNAGA Stalking, resistenza a pubblico ufficiale, violazione di domicilio, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e infine anche violenza sessuale su denuncia della donna che avrebbe riferito episodi avvenuti nei mesi scorsi: questo il quadro accusatorio a carico di un 37enne di Pegognaga, arrestato dai Cc mentre – nella serata dello scorso 26 dicembre – tentava di entrare in casa della ex convivente utilizzando anche un trapano e un flessibile per forzare la porta di ingresso.

Nella giornata di ieri il Gup Arianna Busato ha convalidato l’arresto dell’uomo – che aveva anche reagito violentemente all’arrivo dei carabinieri, allertati dalla donna che si era barricata in casa con il figlio minorenne – disponendo anche la misura cautelare in carcere.

Ovviamente siamo ancora in fase di indagine ma quello che sarebbe emerso a carico del 37enne – già noto alle forze dell’ordine per altri episodi – è un quadro fatto di una vera e propria persecuzione ai danni della ex convivente: l’uomo avrebbe infatti tempestato di telefonate la donna, le avrebbe lanciato delle minacce anche attraverso i social e si sarebbe spinto a pedinarla nei suoi spostamenti. Una situazione che si era fatta estremamente complicata e vessatoria per l’ex compagna, fino a culminare nella assurda aggressione di lunedì.