Viadana, in arrivo fondi per la cittadina: soddisfazione di Gardini

VIADANA «Esprimo grande soddisfazione per le risorse che arriveranno a Viadana per i cittadini». Questo il commento del candidato sindaco pentastellato Lorenzo Gardini dopo che, in commissione bilancio venerdì scorso è stato approvato l’articolo 112 bis del decreto Rilancio relativo ai fondi per i comuni considerati zone rosse alla luce dell’elevato numero di contagi e decessi durante l’emergenza Covid-19. «Per questi comuni, esclusi in precedenza dall’articolo 112 – precisa Gardini -, è stato istituito al Ministero dell’interno un fondo di 40 milioni per interventi di carattere economico e sociale. Con i criteri individuati potrà beneficiare del fondo anche il Comune di Viadana, duramente colpito dall’epidemia. Questo anche in risposta ad alcune polemiche inutili emerse nell’ultimo consiglio. Questa notizia dimostra l’interessamento importante del deputato Alberto Zolezzi per il Viadanese che per contiguità e condivisione del presidio ospedaliero, ha subito una situazione simile a quella del cremonese». In chiusura una riflessione sul tema della salute e dei servizi pubblici, prioritario nell’agenda elettorale di Gardini: «Il mio impegno amministrativo sarà totale sia per le famiglie in difficoltà sia per riportare al centro del dibattito l’importanza della medicina territoriale, della prevenzione della salute e della sanità pubblica. Potrò contare di una fitta rete istituzionale che va dal Parlamento italiano ed europeo fino alla Regione grazie al costante confronto con Zolezzi, l’europarlamentare Eleonora Evi e il consigliere regionale Andrea Fiasconaro». (l.c.)